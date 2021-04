Justicia, pide trabajadora despedida injustificadamente por Eliseo Fernández

Los más de 27 años de servicio, ni que estuviera cercana su jubilación, fue impedimento para que una de las trabajadoras del ayuntamiento fuera despedida injustificadamente.

Tampoco les importó que Zoily Dzib tenga a su cuidado a su madre de 78 años de edad y con demencia senil.

Por tal motivo, el día de ayer, Zoily solicitó la ayuda del presidente de México en la plataforma de Facebook.

A través de un video, recalcó la injusticia que sufrió hace más de un año por parte del actual presidente municipal con licencia.

“Me acusó (Eliseo Montúfar) de corrupta, de no tener que hacer nada en el Ayuntamiento, cuando he prestado mis servicios 27 años con cinco meses. Me despidió. A siete meses de jubilarme”, expresó en el video.

Perder su ingreso, tener una madre a la que mantener y atender, y perder su trabajo en los inicios de la contingencia no ha sido nada fácil de sobrellevar. Es por ello que Zoily Dzib pide justicia y ayuda para ella y su madre.

https://www.facebook.com/zoila.dzib/posts/4268224156524050