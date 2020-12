Kardashian llegan a Disney para crear contenido para Hulu y Star

Disney anunció grandes cambios y novedades, entre ellas, 10 series de Marvel Studios y otras 10 de la franquicia Star Wars e informó que las estrellas del programa “Keeping Up With the Kardashians” de E!, llegaron a un acuerdo para crear contenido para Hulu y Star.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Hulu, se anunció la llegada de las Kardashian a Disney. Si bien no se han dado muchos detalles, se informó que “crearán nuevo contenido global bajo un acuerdo de varios años”.

“Los Kardashian Jenners crearán nuevo contenido global bajo un acuerdo de varios años, para transmitir exclusivamente en Hulu en los EE. UU. Y en múltiples territorios en Star a nivel internacional”, detallaron a través de la red social.

Cabe destacar que este anuncio se produce luego de que las exitosas modelos y empresarias se preparan para poner fin a “Keeping Up With the Kardashians” después de 20 temporadas el próximo año.