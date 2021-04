Khloé Kardashian presume su cuerpo sin editar en Instagram

Klhoé Kardashian causó furor en redes sociales luego de publicar en redes sociales un video en topless para mostrar cómo luce su cuerpo.

Esto, en respuesta a una imagen viralizada donde Klhoé Kardashian aparece al natural con un bikini de animal print junto a una piscina, donde su cuerpo lucía diferente a las fotos que generalmente publica la famosa.

Ante ello, su equipo se esmeró en desaparecer la imagen, que, aseguraron, no estaba autorizada para publicarse.

“Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros”, indicó Klhoé al publicar los videos de su cuerpo en su cuenta de Instagram.

“La foto que se publicó esta semana fue hermosa, pero, como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora, con mala iluminación o no captura tu cuerpo, después de trabajar duro para llegar a este punto – y luego compartirlo con el mundo; debo tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas”, expuso.