Kimetsu No Yaiba, segundo póster promocional y tráiler liberados

Ufotable, la casa que se encarga de animar el manga Kimetsu No Yaiba, liberó el video tráiler de la animación y el segundo póster oficial del segundo arco.

El manga Kimetsu No Yaiba, del mangaka Koyoharu Gotouge, fue todo un éxito. Se encontró entre los números más vendidos y no es de sorprender que los fanáticos esperen a la animación del segundo arco para disfrutarla de manera audiovisual.

Confían que la casa de animación no los decepcionará, pues se quedaron con un buen sabor de boca por Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, la cual se convirtió en la película más taquillera en la historia de Japón, además de un arrasador éxito en varias partes del mundo.

Son miles de fanáticos alrededor del mundo que están emocionados por el estreno del segundo arco de la obra, misma que está programada para entregarse en octubre del 2021.