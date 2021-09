La nueva era de la tecnología: Xiaomi Smart Glasses

La tecnología es una fuente constante de innovación, y la marca Xiaomi ha posicionado su tecnología en teléfonos inteligentes, relojes, bocinas, auriculares entre otros productos que aseguran precio – calidad de la marca.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter el CEO de Xiaomi, Lei Jun, reveló los Xiaomi Smart Glasses, su más reciente creación, que tiene una pantalla microLED, que pretende mostrar al usuario una experiencia visual inteligente.

Introducing Xiaomi Smart Glasses! Though at first glance these seem just ordinary glasses, MicroLED optical waveguide imaging technology puts a display in front of your eyes, for our smartest viewing experience yet. pic.twitter.com/CoP8t5GNH6

— leijun (@leijun) September 14, 2021