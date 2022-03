Layda Sansores resalta la lucha de las mujeres por México

En el Encuentro de Mujeres por la Transformación que se llevó a cabo el pasado sábado 5 de marzo en el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, resaltó que debe haber unidad entre los militantes y mostró su respaldo al presidente López Obrador.

“Lo que se ha logrado hoy es gracias a un líder irrepetible, de esos que nacen cada 100 años. Les guste o no, esto no tiene reversa, no son logros efímeros, quedarán sembrados y trascenderán en la historia de México”, declaró Sansores.

“Se escribirán en los libros de historia como un ejército de mujeres, tal vez anónimas, muchos nombres no se registren pero lo sabrán sus hijos y lo sabrán ustedes. Llevaremos siempre el orgullo de ser el primer ejército que Claudia Sheinbaum fundó, ese ejército de adelitas valerosas e incomparables”, añadió.

Al termino de dichas declaraciones, las asistentes entonaron los gritos de: “¡Presidenta, presidenta, presidenta!”, refiriéndose a la Jefa de Gobierno, hecho que la mandataria capitalino agradeció con una sonrisa y postrando su mano a la altura del corazón.

A dicho evento también asistio la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero; Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima; Evelyn Salgado, mandataria estatal de Guerrero; Marina del Pilar, de Baja California y Lorena Cuéllar, por Tlaxcala todas pertenecientes al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).