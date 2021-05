Layda supera a sus adversarios en el debate: Denuncia saqueo descarado de Alito con factureras

Con información, claridad, aplomo y contundencia en sus propuestas para beneficio de los campechanos, con un llamado a la paz porque Campeche es una familia y a aprovechar la oportunidad histórica que tenemos, la candidata de morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, superó a sus adversarios en el debate organizado este viernes 7 de mayo por el Instituto Electoral del Estado, durante el que también denunció el saqueo descarado de recursos que hizo Alito y Eliseo a través de factureras, equiparable a cualquier banda criminal de delincuencia organizada.

Puntualizó que a Alito se le han encontrado 56 factureras y 13 casas, mientras que Eliseo entregó más de 30 millones de pesos a empresas fantasmas cuyas direcciones son terrenos baldíos y le preguntó sobre 496 contratos que ocultó, ¿qué tienen esos contratos, qué miedo te da?, le preguntó y recordó que ya tiene orden de Transparencia de entregarlos y no lo ha hecho. Danos una explicación, le pidió, porque eso habla de corrupción.

A pregunta de la moderadora Elisa Alanís, Sansores San Román señaló, en referencia a Eliseo, que es ya un irredento, no se cansa de mentir, de robar, de su vida frívola y de ofendernos a las mujeres, exhibiendo su misoginia. No tiene principios y esto nos hace pensar que hombre tiene muy poco, tiene entrañas de “gallina”.

Dijo que habrá cero tolerancia a la corrupción, pues de acuerdo al Inegi el 84 por ciento de la población percibe a Campeche como un estado corrupto y durante los periodos de Alito y Eliseo aumentó 10 por ciento. Peor que la corrupción es la impunidad, pues nadie ha sido castigado por corrupto a menos que sea por venganza política.

La Candidata de morena, pese a señalamientos de sus adversarios, fue clara en sus propuestas para los jóvenes que no solamente merecen políticas y acciones en su beneficio, sino también ser parte del diseño y por eso primero serán escuchados.

Además de recordar que Christian Castro, el candidato de PRIANPRD no hizo nada por los jóvenes desde los cargos que le entregó su tío Alito. Sansores San Román también refirió que el tema de las personas con discapacidad en el estado es un rubro sensible y que está comprometida con ellas a fomentar una cultura de respeto, inclusión y valoración; que tengan oportunidades de empleo e incentivar al sector empresarial para su contratación, y recordó que, junto con su madre, la señora Elsa San Román, creó el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Sansores San Román, con claridad y compromiso, señaló que su gobierno será el que más haga por lograr una cultura de respeto y de igualdad de género. Actualmente, dijo, sólo 5 mujeres ocupan cargos en 24 dependencias del gobierno estatal. Su gabinete tendrá el 50 por ciento de mujeres y se apoyará a las madres trabajadoras con centros de cuidado diario.

Último lugar en crecimiento económico

En su lengua, la Candidata de morena-PT dirigió un mensaje al pueblo maya. Dijo que mientras por un lado existe un alto grado de marginación en los grupos indígenas, que los tiene en condiciones de pobreza, pobreza extrema y de sobrevivencia, subrayó que Campeche ocupa el último lugar en crecimiento económico. En 10 años decreció -40 por ciento.

Ha habido una dramática pérdida de empleos, 15 mil (10 mil antes de la pandemia). El gobierno de Alito y el que le sigue no crearon un solo empleo. Muchas maquetas y pocos resultados.

Además, en el ayuntamiento de Campeche se perdieron 110 millones por no saber usarlos y luego pidieron 150 millones, endeudando más al pueblo. No saben gobernar.

Sansores San Román adelantó que tendrá un gobierno austero como lo hace Andrés Manuel y se convertirá en un facilitador para que en 4 días se pueda, por ejemplo, aperturar una empresa, con créditos a muy bajos intereses.

Mencionó la candidata su compromiso con la niñez y con los adultos mayores. En Campeche, precisó, hay 160 mil 950 niños entre cero y 9 años y 53 por ciento de los menores de 18 años están en condiciones de pobreza por arriba del promedio nacional.

Es lógico, subrayó, que no se puedan atender las necesidades de los niños cuando la preocupación de los gobernantes está en dilapidar, en hacer casas faraónicas o hacer negocios con camiones, farmacias o remodelación de fincas con cargo al erario.