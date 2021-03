López Obrador aseguró que la valla metálica en Palacio Nacional es para evitar enfrentamientos este 8 de Marzo

Durante su visita a Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está garantizado el derecho de las y los mexicanos a manifestarse.

“No se impide el derecho de manifestación, que todo el que quiera manifestarse lo pueda hacer, incluso gritar y hasta insultar, todo eso tiene que ver con la libertad, está prohibido prohibir y nunca vamos a reprimir al pueblo, pero sí tenemos que evitar las provocaciones”, señaló.

El mandatario aclaró que se ha identificado la intervención de personas ajenas a las demandas legítimas expresadas en manifestaciones con motivo del Día de la Mujer. Dijo que pretenden incitar a la violencia y por eso se colocaron vallas en las inmediaciones del Palacio Nacional, para proteger a las asistentes a la marcha del 8 de marzo y a los cuerpos de seguridad pública.

“Eso que no se confunda. No es miedo. (…) No es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio, es para que no haya provocación. Yo prefiero esa protección, a que estén frente a frente las fuerzas de seguridad y mujeres protestando, ponerlos de frente, enfrentarlos. No, porque eso sería dañino”,remarcó.

“Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia”, agregó.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación respetará la libertad de manifestación y llamó a adoptar formas pacíficas por encima de la violencia.