López Obrador critica a presidentes que fueron los primeros en vacunarse

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los presidentes de otros países que se colocaron la vacuna a base de “triquiñuelas”.

Lo anterior, durante su conferencia matutina, luego de estar ausente durante dos semanas en las que se recuperó del contagio por la COVID-19.

“¿Por qué me enfermé? Primero, porque no me vacuné, no abusé. Pude haberme vacunado, hay Jefes de Estado, presidentes, que se han vacunado, han sido de los primeros”, expuso.

“¿Y cómo es que se vacunan esos Jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que, de esa manera, dan el ejemplo, para que la gente ¡fíjense! la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna”.