López Obrador denuncia hallazgo de tráiler lleno de despensas

Durante su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció el hallazgo de un trailer lleno de despensas el cual fue retenido en San Luis Potosí.

Indicó que el Gobierno de México y los gobernadores no permitirán el fraude electoral ni el frijol con gorgojo.

Ante ello, pidió la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

“El sábado se detuvo un trailer lleno de despensas en San Luis Potosí, y no aparecen dueños de mercancía y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección como es la mala costumbre, el frijol con gorgojo para obtener los votos”.

“Quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General y en especial la Fiscalía Electoral, porque hoy se dio a conocer en la reunión del gabinete este hecho y no podemos quedarnos callados”.

AMLO precisó que no permitirán el uso de recursos públicos o el presupuesto para favorecer a algún candidato de ningún partido.

“Ya acordamos incluso con la participación de gobernadores de no permitir el fraude electoral, que no haya utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido, que no se utilice”.