Los ganadores anunciados a Premio Nobel de este año

Hace 120 años que los premios Nobel comenzaron a ser entregados y a reconocer a los mayores influyentes dentro de varios ámbitos. Y en este 2021, los galardonados comenzaron a ser anunciados desde el lunes 4 de octubre.

Debido a la pandemia del COVID-19, este año tampoco hubo banquete en Estocolmo y los ganadores han recibido sus medallas y diplomas del Premio Nobel en sus países de origen.

Hasta ahora se han anunciado solo los Nobel de Medicina, Física, Química y Literatura. Por otro lado, se espera la entrega del Nobel de la Paz para este viernes, el único otorgado en Oslo.

El de Economía cerrará la temporada de los Nobel el próximo lunes.

Nobel de Medicina

El Nobel de Medicina fue otorgado a los estadounidenses David Julius y Ardem Patapoutian por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto.

Sus descubrimientos han desvelado uno de los secretos de la naturaleza al explicar la base molecular para sentir el calor, el frío y la fuerza mecánica, que es fundamental para nuestra capacidad de sentir, interpretar e interactuar con nuestro entorno interno y externo.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Nobel de Física

El Premio Nobel de Física de este año fue otorgado con la mitad conjuntamente, al japonés-estadounidense Syukuro Manabe y al alemán Klaus Hasselman “por el modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo confiablemente el calentamiento global”, y la otra mitad al teórico italiano Giorgio Parisi “por el descubrimiento de la interacción de desorden y fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria”.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Nobel de Química

El Nobel de Química fue otorgado al alemán Benjamin List, y el británico David MacMillan, reconocidos por el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas, la organocatálisis, anunció la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.

Los galardonados desarrollaron “una nueva e ingeniosa herramienta para la construcción de moléculas: la organocatálisis. Sus usos incluyen la investigación de nuevos productos farmacéuticos y también ha contribuido a que la química sea más ecológica”, según la Academia.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura se entregó este jueves a Abdulrazak Gurnah, por su “penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes”.

El novelista, nacido en Tanzania, lleva los últimos 18 años viviendo en Reino Unido. La academia sueca destacó “su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo en África”.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Nobel de la Paz

Las quinielas para el Nobel de la Paz que será entregado el viernes 8 de octubre, que el año pasado premió al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, están dominadas por candidatos relacionados con la defensa de los periodistas, el medio ambiente y temas sanitarios.

El Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras, la Organización Mundial de la Salud, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la activista medioambiental sueca Greta Thunberg son algunos de los nombres que suenan para ganar este prestigioso premio.

Nobel de Economía

El lunes 11 de octubre será anunciado al ganador del Nobel de Economía. El año pasado, el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel fue otorgado a Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson “por mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas”.