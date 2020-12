Lotería Nacional dio a conocer que el Insabi recibió 264 mdp por rifa del avión presidencial

Durante la conferencia de prensa de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador, dieron a conocer que por la rifa del avión presidencial, el Instituto de salud para el Bienestar (INSABI) obtuvo 264 millones 131 mil 650 pesos.

Así lo dio a conocer la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia, quien explicó que el 96 por ciento de la utilidad del sorteo por el avión presidencial fue para beneficio social.

“Agradecer a todo el pueblo de México que participó en este sorteo, que confiaron en el Presidente y con esto el gobierno dio cumplimiento al compromiso adquirido con la rifa beneficiando al pueblo de México en especial a escuelas y el sector salud”, expresó.

En Tanto, el presidente López Obrador recalcó que la aeronave no se a podido vender porque es un avión extravagante.

“Lo que queremos es salir del problema en el que nos metieron, imagínense comprar un avión así, por eso nos cuesta trabajo, si fuese un avión pequeño no tan grande no tan costoso, no nos hubiese costado mucho trabajo”, dijo.