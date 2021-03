Luis Miguel creía que Andrés García era su verdadero padre

El actor Andrés García recordó una plática que tuvo con el intérprete de “Entrégate” cuando éste tenía entre 16 y 19 años, quien le cuestionó si él era su verdadero padre.

“A Luis Miguel lo quiero como a un hijo, aunque de repente me hace enojar y estoy muy orgulloso de él porque es un cantante extraordinario y el talento no tiene límites, no se puede criticar el talento”, dijo.

“Él me lo preguntó en una ocasión, era un muchacho joven, tendría 16, 17 o 19 años. Me decía papá. Un día muy serio me dice: ‘Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad?”.

Andrés García reconoció que la pregunta del cantante lo impactó mucho, pero que al fin tuvo que responderle que aunque hubiera estado orgullo de serlo, realmente él no es su papá.

“Yo me quedé anonadado y le dije: ‘Mira, nene, porque yo siempre le dije así de cariño, ojalá yo fuera tu papá, pero cuando yo te conocí eras como un niño muy chiquito, ya habías nacido. Pero me sentiría muy orgulloso si hubieras sido mi hijo de verdad’”, finalizó.