Más de cinco mil iglesias cristianas-evangélicas se sumaron al proyecto de Layda Sansores

Por contar con el mejor proyecto de ayuda a los más necesitados y compartir los principios de no mentir, no robar y no traicionar, más de cinco mil iglesias cristianas y evangélicas del Estado, se sumaron al proyecto de la candidata a la gubernatura por la coalición Morena-PT, Layda Sansores San Román.

Las iglesias representan el 42 por ciento de la población campechana, confirmó el coordinador de las Redes Evangélicas de la campaña de Layda Sansores, Juan Manuel Martínez.

Destacó que la decisión fue tomada con base en el trabajo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador de ayudar a los más necesitados, y aseguró que es un ganar-ganar, ya que el proyecto comparte con éstas iglesias el mismo objetivo de trabajar por los pobres.

“Es un trabajo que da ejemplo de lo que hizo Jesucristo en la tierra, ayudar a los más necesitados, si tenemos una fortaleza de un 80 por ciento, con esto podremos alcanzar una mucho mayor y apoyamos porque compartimos principios de lealtad”.