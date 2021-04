“Me fue bien, no tuve reacciones graves”, asegura AMLO tras ser vacunado

Durante su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no presentó reacciones graves luego de aplicarse la vacuna contra el covid-19.

“Me fue bien, me fue bien, no tuve que parar mis actividades, desahogué toda la agenda y atendí todos los temas. No hay reacciones graves, afortunadamente”, indicó en su conferencia.

El presidente exhortó a los adultos mayores a vacunarse ya que el servicio estará abierto aún para aquellos que siguen pensando si se la aplican.

Aseveró que las brigadas continuarán aplicando segundas dosis.

“Pueden aprovechar. Va a quedar abierto para que nos cuidemos y haya protección a todos”, expuso.