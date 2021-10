Menores entre 12 y 17 años serán vacunados en el primer trimestre de 2022

Se llevará a cabo la jornada de vacunación en menores de 12 a 17 años contra covid-19, será en los primeros tres meses del 2022, así lo dio a conocer Jorge Alcocer, el secretario de Salud, luego de un acuerdo en el Senado de la República.

Alcocer mencionó a los senadores de la Comisión de Salud que no se ha vacunado a niños ni adolescentes, no porque no sea importante, sino porque de acuerdo a un grupo asesor ligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay que esperar si alguna de las vacunas ya aprobadas podría limitar el desarrollo natural de su sistema inmunológico.

Por otra parte, Alcocer destacó que el sistema inmunológico cambia a partir de los 25 años, sin embargo, entre los 12 a 17 años de vida, todavía surge la posibilidad de responder ante el virus, en el caso de los menores con alguna morbilidad si se les recomienda vacunarse contra el virus para reforzarlos.

“En este momento los que menos la requieren son precisamente los niños de 12 a 17 años”. La única vacuna aprobada para los menores es la de Pfizer”, así lo informó el secretario.