Messi nunca podrá compararse con Maradona, asegura Mario Kempes

El exfutbolista y comentarista Mario Alberto Kempes “El Matador” tundió a su compatriota Lionel Messi y afirmó que nunca alcanzará a Diego Maradona “gane lo que gane, nunca podrá compararse con Maradona”, sostuvo en declaraciones para ESPN México, lo que de inmediato acarreó reacciones de los seguidores de “La Pulga” y convirtiéndose en tendencia en redes.

Kempes, figura de la Selección Argentina campeona del Mundial de 1978, del que resultó campeón de goleo y se ganó el mote de “El Matador”, aseguró en sus declaraciones en torno a la reciente conquista de la Copa América 2021 por la albiceleste, al derrotar a Brasil en la gran final, que es muy difícil hacerle sombra al “Pelusa”.

“Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra”, apuntó Kempes.

El comentarista agregó que “desde hace mucho tiempo le faltaba un título con la Selección Argentina”. Y sostuvo: “Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir, por más que gane cuatro mundiales seguidos… El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene”.

“Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí debajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego”, sentenció Kempes.