México sí continuará aplicando la prueba PISA, aclara AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que México continuará aplicando la prueba PISA.

Resaltó que todo lo relacionado con mejorar la educación será apoyado por el Gobierno de México.

“Sí no tiene porque no continuar, todo lo que sea bueno para México, si me dicen va continuar México tolerando la corrupción de empresas extranjeras, digo no, pero si me dicen va a continuar México haciendo pruebas para que se mejore la calidad de la enseñanza, digo sí”, expuso.

Cabe destacar que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad informó que México suspendió la aplicación de pruebas PISA, que está dirigida a estudiantes de educación secundaria.