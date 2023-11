México ya está en quinto lugar de la economía del mundo

La economía de México creció 3.5 por ciento, lo que lo coloca en el quinto lugar del mundo, por encima de países como Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Canadá.

En el Martes del Jaguar de esta semana, se destacó los resultados positivos del trabajo del Presidente López Obrador, contra los augurios negativos de quienes afirmaban no se alcanzaría ni el tres por ciento, como hizo el ex Secretario de Hacienda y otros no un punto porcentual.

– !Tres punto cundo por ciento! indicó la Gobernadora, quien comentó los cuatro primeros lugares lo tuvieron: India, China, Indonesia y Turquía.

– Por primera vez estamos arriba de nuestros socios en el TLC; hicimos más que Estados Unidos. !Esto es irrepetible!