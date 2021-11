Micro empresarios piden información clara sobre la Reforma Eléctrica

Los comerciantes en pequeño requieren información real y oportuna sobre la reforma eléctrica, y saber con precisión cuánto deberán pagar, y en qué les beneficia, señaló Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación del Pequeño Comercio en Campeche.

-Desconocemos el tema y por más que tratamos de escuchar las discusiones, no nos queda claro; no estamos en contra, pero las cosas se tienen que decir como son, pues no vemos resultados positivos en los recibos de luz.

-No sabemos quién tiene la razón, y esperamos que lo que se apruebe sea en beneficio de la gente; los changarros o pequeños comercios los atienden la propia familia, son gente adulta en su gran mayoría que no entiende de modificaciones por lo que debe hablarse en un lenguaje claro, que sepan cuánto deben pagar para poder cumplir.

Consideró deben hacerse foros para informar a la población y añadió no puede estar ni en contra ni a favor, hasta tener información clara y precisa.