Microempresario de la masa y la tortilla se manifiesta en contra del Ayuntamiento y de motorepartidores

Ante la falta de regulación por parte del Ayuntamiento de Campeche hacia los motorepartidores, favoreciendo a un grupo, José Pedraza Camacho, secretario general de la Unión de Productores de Masa y Tortilla Ah Kim Pech, realizó una protesta a las puertas del Ayuntamiento de Campeche, pues afirmó “son muy agresivos”.

Con pancartas en mano y otras más que colocó en el acceso a personas con discapacidad, pide que los moto-repartidores, solo lo hagan en el área de influencia de la tortillería con la que trabajan.

-Son muy agresivos, andan drogados a veces y me están provocando mucho y no voy a caer en su juego –manifestó y explicó que el Ayuntamiento debe cobrarles de 3 a 4 salarios mínimos a los repartidores, y no lo hace pues es gente de Carmelo Salvador, quien afirmó tiene 70 distribuidores y vendedores.

-En tres años que lleva operando, no ha pagado un millón 400 mil pesos, en tanto que 350 mototortilleros que operan, no han pagado tres millones de pesos en tres años –aseguró-. Queremos que sea una moto por tortillería, y nosotros podamos incorporarnos de la misma manera, porque hace falta el reparto, pero debe ser equitativo el trato.

Dijo entonces que el Ayuntamiento elabore un Acuerdo para todos, porque no pueden seguir cerrando más empresas, medida que dijo se aplicaría mientras las autoridades municipales elaboran un nuevo reglamento.