Modificar impuesto sobre nómina evitará perder ingresos de 900 mdp: LSS

De no modificar la Ley de Haciendo y el Código Fiscal, ambos del Estado de Campeche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptaría los amparos solicitados por grandes empresas que se negaban a pagar el tres por ciento, y cuestionaban el por qué ellas sí y las micro no, y eso significaría perder 900 millones de pesos.

Layda Sansores San Román, gobernadora del Estado aclaró no se trata de ningún incremento del 50 por ciento, lo que calificó de una mala interpretración.

Explicó se trataba de ayudar a las pequeñas empresas que son las menos en la cantidad con que colaboran, empero, de aplicarse la Ley como estaba, la Suprema Corte aceptaría los amparos, lo que significaría perder el ingreso de 900 millones de pesos.

Señaló con las modificaciones, los amparos solicitados quedan sin efecto, pues se presentaron con el argumento de por qué era la diferencia “y eso es lo que la Suprema Corte no permite, todos parejos, esa es la ley para ellos”.

-Era no pagar ese tres por ciento de la nómina para ellos e irlo a invertir a otras cosas. Nosotros es casi de lo único que vivimos, ese impuesto sobre la nómina iba a tener que desaparecer o era el 3 por ciento parejo, no podían ser unos 3 y otros 2.

Sansores San Román destacó se apoyará a las pequeñas empresas, alrededor de seis mil muy pequeñas, cuyo aporte era de 200, 300 pesos mensual por ese gravamen.

-Vamos a hacer unos programas para todas las empresitas pequeñas, que son las menos, y que nos saldrá en seis millones de pesos ayudarlas y todavía hacer el programa donde tengan ganancias, eso nos va a dejar seguir ganando más de 900 millones de pesos que es la aportación más fuerte que se tiene como generador para el Estado. Así que creo era indispensable y no vamos a dejarlas solas.

-Ahora sí, a cumplir y nosotros a estimular. Eso no es nada, verdaderamente, porque son pocas y, además, pagan muy poco, producen muy poco, ellos son 300 pesos mensuales y por ello íbamos a dejar de ganar, si no actuábamos rápido, lo que es fundamental para el Estado para crecer.