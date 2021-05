Morena será la gran casa para todos ustedes: Layda

Morena será la gran casa para todos ustedes, nada los ha derrotado, aquí están todos juntos, jóvenes en su gran mayoría escribiendo la historia para la diversidad sexual, señaló la candidata de Morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román al participar en la celebración del Día Internacional contra la LGGBTIFOBIA.

-Hace 24 años, no era tema, ahora es preocupación, tema y compromiso de gobierno la inclusión total, para que ustedes también formen parte de las decisiones.

-Hoy tenemos que seguir rompiendo barreras, cada día de lucha se da un paso y se avanza, se rompe un muro, se derrite un corazón y se conmueve -agregó.

Recordó así se hizo la lucha que vino a mover y conmover a todos los mexicanos “paso a paso, con una enorme paciencia; se tiene que tener paciencia de artesanos, y eso lo han tenido ustedes, nada los ha derrotado, aquí están todos juntos, el gran manojo de jóvenes valientes, porque son jóvenes los que están escribiendo la nueva historia para la diversidad sexual”.

-No puede haber una gran una familia si se discrimina a los mejores de sus hijos, eso es lo que estaban haciendo los campechanos; no me cabe la menor duda, tienen facultades especiales, corazones especiales y así siéntanse, el orgullo gay como les decían antes, ahora el orgullo de la diversidad sexual, presúmanlo y derrámenlo por todos los rincones, siéntanse apoyados, aquí está su Tía para defenderlos –aseguró.

Cientos de jóvenes, simpatizantes de Morena en todos los municipios, pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, marcharon agitando banderitas multicolores y lanzando porras de apoyo a Layda, desde las inmediaciones del Seguro Social, sobre avenida Central, hasta la sede de Morena, para celebrar el Día Internacional contra la LGBTIFOBIA.

Encabezados por Juan Luis Lizárraga, coordinador estatal de la Diversidad Sexual de morena, y Renato Sales, iniciaron un festival en el que hubo show de imitaciones, bailes y la participación de jóvenes de varios municipios, algunos relatando sus propias historias de vida y de lucha.