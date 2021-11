Muchas escuelas no pudieron retomar sus clases presenciales por vandalismo, 172 en total

El vandalismo y la falta de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable impidió que esté lunes retomarán sus clases presenciales alumnos de 172 centros educativos, confirmó el Secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz.

Y es que se convocó a los 135 mil niñas y niños y 16 mil maestros de un total de 2 mil 98 escuelas, pero no todos pudieron volver, y aunque todavía se están recibiendo los reportes de asistencia, hasta el momento se conoce que son al menos 172 planteles los que no retornaron por no contar con condiciones óptimas.

Ante ello, Pozos Lanz informó que el gobierno del estado ha comenzado a invertir recursos por 46 millones de pesos para dejarlas en óptimas condiciones ya que entre los criterios que se tomaron en cuenta para que se dé este regreso a las aulas es precisamente contar con los servicios básicos y medidas de higiene.

El Secretario de Educación recibió está mañana al embajador de Qatar en México Mohammed Jassim y el de Marruecos, Abdelfattah Lebbar, quienes estarán participando en la Reunión Nacional de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO a desarrollarse este 4 y 5 de noviembre en el marco del día mundial contra el acoso y donde se espera la presencia de la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez

Ahí el Secretario Raúl Pozos reconoció que no hay lugar que se escape de este tipo de problemas como es el acoso infantil por ello se trabajará en la prevención.