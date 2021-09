Mujer halla dedo humano dentro de su hamburguesa

En ocasiones encontramos cosas desagradables cuando compramos comida en la calle, en esta ocasión una mujer encontró un dedo humano dentro de una hamburguesa que había comprado en un negocio de comida rápida en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo que generó polémica ocurrió el pasado domingo, en un local de la cadena de restaurantes Hot Burguer.

La mujer señaló que tras darle unos mordiscos a su comida, sintió algo duro en la boca por lo que vio de que se trataba, para descubrir que se trataba de un resto humano.

Tras la denuncia, la Policía corroboró la historia y clausuró temporalmente el local mientras se realizan las investigaciones del caso, tipificado como atentado contra la salud pública.

Las autoridades señalaron que días antes un empleado de la cadena había sufrido un accidente cuando trabajaba en el procesamiento de la carne.

“Todo apunta a que el trabajador que estaba operando esa máquina moledora de carne perdió posiblemente dos dedos. Uno de ellos habría aparecido en una hamburguesa y no se sabe qué pasó con el otro”, explicó el Viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

El hombre estaba preparando entre 45 a 80 kilos de carne que se utiliza en las hamburguesas y la cual es distribuida en 20 sucursales. De acuerdo a la versión del restaurante, se desechó ese lote, indicó el viceministro; sin embargo, ocurrió dicho incidente.

El viceministro Silva señaló que un error de estos atenta contra la salud pública de la nación, puede acarrear una pena máxima de diez años de cárcel y que la única afectada no es la comensal que presenció la extremidad en su comida, sino todos los clientes que ingirieron carne “contaminada” con el cuerpo extraño.

"Lamentablemente la declaración del gobernador de #SantaCruz es política; no estamos atacando a la empresa, las empresas no cometen delitos; son las personas naturales las que cometen este tipo de delitos, los dueños que no tienen cuidado con la manipulación de los alimentos". pic.twitter.com/jbqn4tUF8E

— Ministerio Justicia y Transparencia Institucional (@MinJusticiaBol) September 14, 2021