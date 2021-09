“My Universe” de Clodplay X BTS

Luego de que fue anunciado hace unas semanas la colaboración de Coldplay X BTS, por fin se estrenó “My Universe” y claro que los fans de ambos grupos musicales enloquecieron y no esta de más decir que este nuevo sencillo ya está rompiéndola en las plataformas musicales.

Tanto Coldplay como BTS este 2021 han sorprendido mucho a sus fans, por un lado, BTS con sus más recientes lanzamientos como Butter y Permission to Dance, en cuando a Coldplay con Higher Power y Coloratura, ahora ambos grupos comparten una de las colaboraciones más esperadas en la industria musical “My Universe”.

Desde el estrenó de Higher Power, sencillo de Coldplay luego de casi dos años, no tardaron en surgir rumores de un posible álbum, sin embargo, ellos mismo confirmaron todo, que este 2021 lanzarían un nuevo material discográfico llamado “Music of the Sheres”.

Pese a que se trataba de rumores la colaboración de BTS, finalmente fue anunciada su colaboración por medio de post en redes sociales y videos en las plataformas de Twitter, TikTok, y es pues bueno, internet se volvió loco con esta noticia, ARMY, el fandom de BTS no dudo en mostrar su emoción.

Y tras la espera y pedacitos de pistas sobre la canción entre ambos grupos, “My Universe” que no solo la letra es en inglés, sino que también en coreano, Chris Martín y BTS nos deleitan con esta canción: