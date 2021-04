Niño en Colorado encuentra un diente de T-rex durante caminata

Un adolescente encontró durante una caminata un diente de Tyrannosaurus rex en el estado de Colorado, Estados Unidos.

Jonathan Charpentier es el alumno de octavo grado que encontró un diente de Tyrannosaurus rex mientras hacía una caminata en el sureste del condado de Boulder.

“Nunca esperé algo así. Era brillante y me llamó la atención, así que lo recogí, pero no tenía ni idea de que sería un diente de dinosaurio. Cuando llegué a casa y me lavé, supe que no era una piedra, sino otra cosa”, expuso.

El adolescente le entregó objeto al curador de dinosaurios de DMNS (Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver), Joe Sertich.

“Al principio no podía creerlo, pensé: ‘No hay forma de que pueda ser algo tan interesante’, pero algo que sentí que decía: ‘Envía un correo electrónico al museo y ve si dicen algo al respecto’”, explicó el adolescente sobre su descubrimiento.