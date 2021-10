No hay presupuesto para concluir la Ciudad Administrativa, imposible inaugurarlo

Además de no contar con los permisos correspondientes, la Ciudad Administrativa no registra el avance del 92 por ciento que aseguró la anterior administración estatal.

Karla Sánchez Sosa, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, realizó este lunes un recorrido por la obra, percatándose que el avance de los trabajos es de apenas el 60 por ciento, por lo que difícilmente será inaugurado en próximos días como asegurara el exsecretario Edilberto Buenfil Montalvo.

Denunció que no hay el recurso suficiente para concluir la obra, que lamentablemente no es inclusiva ya que no hay rampas para que las personas de la tercera edad puedan acceder o las personas con discapacidad.

“Aún faltan algunas vestiduras, los elevadores no están listos, no se pueden instalar por un tema de que tiene que haber la factibilidad para la instalación”.

“Yo no encuentro una rampa para acceder a la planta baja, solo está el elevador y ustedes saben que en materia de Protección Civil no solamente es accesibilidad sino que es requerido que haya un desfase, un desplazamiento para personas con discapacidad, adultos mayores y todas aquellas personas que por cuestiones de movilidad no van a poder utilizar el elevador en el caso de algún siniestro”.