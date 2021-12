No vamos a ser omisos en la corrupción: Albores González ante caso Semabicc

No vamos a ser omisos; tenemos un Presidente que ha dicho “cero corrupción”, no vamos a permitir eso, no vamos a ser omisas y omisos en la corrupción, afirmó categórica María Luisa Albores Gutiérrez, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lo anterior ante el desvío de recursos por 4.2 millones de pesos en la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (Semabic), que recientemente hizo público la gobernadora Layda Sansores San Román.

-En este sentido, lo que tenga que correr por la vía penal y si en este caso incluye nuestra dependencia, vamos a hacer una limpia –puntualizó y recordó que el pronunciamiento del Jefe de la Nación de que la limpieza empieza en casa.

-Si algunos creen que por que han pasado tres años, las cosas se van a relajar ¡No!

-Al contrario, vienen tres años donde podemos hacer equipo con Gobiernos afines como el caso de la gobernadora Layda Sansores, que tenemos una aliada aquí, en Campeche, el trabajo justo.