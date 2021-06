Ofrece IMSS Campeche consulta médica en unidades de medicina familiar este sábado y domingo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche ofrece el servicio de consulta médica este fin de semana (12 y 13 de junio) en ocho de sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) como parte de la recuperación de los servicios de salud frente a la pandemia por COVID-19.

Francisco Rodríguez Ruiz, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Desconcentrada informó que este sábado y domingo de ocho de la mañana a ocho de la noche se ofrecen los servicios en Consulta Externa, Medicina Familiar y Medicina Preventiva.

Para esta jornada se invita a los padres de familia a complementar los esquemas de vacunación de sus hijos, con la aplicación de la vacuna Doble Viral y triple viral contra el Sarampión y la Rubeola a menores entre 1 y 9 años; el IMSS Campeche garantiza la disponibilidad y seguridad del biológico.

Las consultas a disposición de los usuarios son en la Unidad de Medicina Familiar del Hospital General de Zona No.1 en Campeche, además de la No. 2 en Champotón; No. 3 en “La Joya”; No. 5 en Escárcega; No. 10 en Santa Lucía; No. 11 en la Novia del Mar; No. 12 en Carmen; y No. 13 en Concordia.

Con esta estrategia, se prevé la recuperación de las consultas no otorgadas en el año 2020 por la pandemia de COVID-19, mediante la implementación de consulta médica de fin de semana en el primer nivel de atención.

El derechohabiente puede acudir a consulta de manera espontánea, o con cita previa que haya sido agendada y que requiere de algún seguimiento clínico, pero que por su dinámica diaria no pueda acudir entre semana.

De manera adicional se busca la identificación oportuna de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, sobre peso y obesidad, además de complementar esquemas básicos de vacunación en todas las edades.

El Seguro Social ofrece de esta manera la oportunidad a su derechohabiencia de acudir a consulta preventiva y conocer los servicios de sábados y domingos, principalmente quienes tienen dificultad para asistir entre semana, con especial atención a pacientes con padecimientos crónicos, embarazadas y niños.