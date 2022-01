Ómicron hace “de las suyas” en campeche, aumenta cifra de casos covid: Chi Canul

El aumento en las cifras de casos positivos de Covid-19, indica que “Ómicron” “está haciendo de las suyas” en Campeche, y el que no haya hospitalizaciones es una prueba más, aseguró el Dr. Daniel Chi Canul, quien explicó no causa problemas en la oxigenación ni trastornos pulmonares en los pacientes.

Agregó se debe tener mayor cuidado en el manejo de la “cuarta ola” pues nuestra entidad se encuentra entre los primeros lugares de casos de diabetes, hipertensión, obesidad, incidencia en VIH, factores de riesgo que puede complicar el comportamiento del virus.

-No hay que minimizar el manejo de la “cuarta ola”, no podemos confiarnos; mucha gente lo está, no usa cubrebocas, asiste a eventos masivos.

Chi Canul advirtió que, aunque Ómicron está dominando, sigue circulando la variante “Delta” y “no perdona”, lo que enfatizó traerá pacientes con complicaciones graves, problemas pulmonares, hospitalizados.

-Hemos estado atendiendo pacientes con esa naturaleza –afirmó- y señaló no debe permitirse que, aunque la reactivación económica es necesaria para la entidad, se minimice el impacto que genera Ómicron, pues enfatizó no todos los pacientes responden de la misma manera al contagio por lo que debe insistirse en el uso de cubre bocas y las medidas sanitarias.