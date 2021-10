OMS a punto de aprobar la dosis de Sputnik V

Pese a que la dosis de Sputnik V fue la primera vacuna contra el covid-19 que se registró, la Organización Mundial de la Salud, no le daba el visto bueno a la vacuna, por lo que, para autoridades sanitarias de los diversos países, la vacuna no cumplía con los requisitos y mucho menos era apta para inmunizar a su población.

Y no esta de más mencionar que esta dosis, ha dejado que hablar, pues reciente mente salió un comunicado que el país estadounidense no dejará pasar a las personas que tengan la dosis de Sputnik V.

Mijaíl Murashko, ministro de Salud de Rusia, declaró que finalmente la OMS aceptará a Sputnik V, también que se han quitado todas las barreras que les habían puesto cuando no aceptaban la vacuna rusa por la misma Organización, sin embargo, por medio del Twitter oficial de la vacuna, se mencionó que todavía faltan algunos trámites para hacer realidad la aceptación de la vacuna.

Pese a que el país ruso mencionó esto, la Organización Mundial de la Salud todavía no confirma dicha información, pero tampoco lo ha desmentido, por lo que, quizá estén en el proceso de valoración de dichos tramites para a aprobación.

Aunque esta vacuna ha sido a probada para muchos países, incluyendo a México, sin embargo, ni en Europa ni en Estados Unidos ha sido aprobada, por falta de aval de la OMS.

BREAKING | Russia’s Health Minister Mikhail Murashko on #SputnikV @WHO authorization: All barriers for SputnikV authorization by WHO have been removed, only minor administrative procedures need to be sorted. It has been confirmed by @WHO Director-General @DrTedros.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 2, 2021