Panorama incierto para mieleros, no tienen presidente

Éste año será difícil para la actividad apícola, pues la captación de Miel ha sido escasa y no hay mercado asegurado, señaló Cristóbal Horita, expresidente de Miel y Cera de Campeche, quien agregó no hay directiva reconocida después de su salida de la Triple S, como se le conoce.

Añadió Miel y Cera de Campeche no tiene una directiva reconocida, pues no se ha hecho la asamblea, no tiene presidente que haga los trámites ante los Bancos para obtener financiamiento.

Indicó para que el Banco otorgue crédito, deben presentar un acta notarial con las Un mil 401 firmas de los socios, aceptando al nuevo dirigente; no se ha hecho la asamblea y todo está detenido.

– Los afectados son los apicultores porque no hay recursos bancarios, es baja la cosecha y la captación fuerte del dulce es en abril y mayo, pero sin recursos, el panorama es desalentador.

Recordó su salida fue en enero, cuando el tesorero Jorge Antonio Ucan Poot quiso tomar el control, pero no tiene el respaldo de los apicultores.