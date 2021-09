Pescadores piden compromiso por escrito sobre la permanencia de programas de apoyo

Ante la difícil situación que enfrenta el sector pesquero en general y ribereño en particular, dirigentes de éste último iniciaron reuniones de trabajo con el Secretario del ramo, Edward Ceballos Alejandre, para tratar, entre otros temas, el combate a la depredación y la permanencia de programas de apoyo.

José del Carmen Huicab Hernández, secretario de la Federación de Pescadores Ribereños en Campeche, comentó que uno de los puntos más importantes para el sector es la no desaparición de estos programas.

-Además, estamos seguros que la única persona que puede lograr la ayuda en gasolina y diésel es la gobernadora Layda Sansores; sin combustible a precios adecuados, es difícil lograr que la actividad sea redituable, aseguró.

-No estamos pidiendo dinero regalado, aseguró. No quieren darnos recursos ni créditos y por eso necesitamos el compromiso de un apoyo real por lo que pedimos quede asentado por escrito el compromiso de la no desaparición de los programas.

Huicab Hernández aseguró que en la reunión estuvieron presentes todos los líderes de la pesca ribereña y el criterio generalizado es la permanencia de los programas de apoyo a partir de que la Secretaría se convierta en Instituto.