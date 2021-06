Piden que Medina Farfán se vaya “por las buenas o la militancia lo sacará por las malas”

Integrantes del Grupo Resurgimiento marcharon desde el Parque principal a la sede estatal del PRI para exigir la renuncia del dirigente Ricardo Medina Farfán, advirtiendo que si no lo hace por la buena la militancia lo sacará por la mala.

El presidente de esta agrupación adherida al Revolucionario Institucional, José Adán Castillo Dzib responsabilizó al líder estatal priista de lo que le pueda pasar pues acusó que ya empezaron las amenazas e intimidaciones en su contra.

Recalcó que no permitirá que el pri quede en manos de gente cercana a Farfán y a la nueva generación de priistas que no han aportado nada al partido como es el caso de la diputada Guadalupe Torres Arango a quien señaló por no ser originaria del estado.

Acusó que el dirigente del partido se ha enriquecido ilícitamente al igual que otros personajes que han ocupado los cargos públicos de los últimos años y que sólo cambian de oficina porque siguen cobrando en el poder, y se comprometió a presentar las pruebas para que sean castigados.