Pierde el cartílago luego de hacerse una prueba de covid-19 en clínica privada

Una mujer aseguró haber perdido el cartílago de la nariz luego de realizarse una prueba de covid-19 por medio de un hisopado. Indicó que le realizaron mal el procedimiento de la prueba, causándole una infección que la dejó sin cartílago, esto ocurrió en Santa Cruz, Argentina.

La afectada mencionó que el pasado agosto de 2021, cuando acudió a realizarse la prueba para saber si estaba o no contagiada de coronavirus, fue a una clínica privada, pero algo no iba bien, ya que comenzó a presentar malestares en la nariz.

“Me empezó a picar, a molestar. Me entregaron el negativo. Al pasar los días la molestia persistía, pero el doctor me dijo que era normal. Me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente y se me estaba brotando la cara”, dijo.

Acudió a un médico, que le señaló que tenía entre cuatro y cinco centímetros de dilatación en la fosa nasal. Pese a eso, recibió un tratamiento inadecuado y los medicamentos que le recetaron tampoco ayudaron, provocando más problemas.

Ahora debe someterse a una operación estética, sin embargo, no ha encontrado a un médico calificado para realizar el procedimiento adecuado, y tampoco puede operarse por el momento, debido a que la infección continúa.