Pobladores de Ebulá denuncian inconsistencias en convocatoria del Ayuntamiento de Campeche

Pobladores de Ebulá denunciaron presuntas anomalías en la convocatoria para la elección de Agente Municipal que se realizará este jueves a las dos de la tarde.

Indicaron que de acuerdo a la convocatoria, en la base tercera señala en su inciso 1) que solo podrán participar como candidatos los 89 posesionarios de la localidad, lo cual limita la participación, en particular de compañeras mujeres que al no ser titulares no tienen posibilidad de participar aun viviendo en el poblado.

Resaltaron que la convocatoria señala que no podrán participar personas que no sepan leer ni escribir, lo cual si bien puede ser una limitante no es para nada un obstáculo para poder ejercer un cargo de agente municipal pues mientras se quiera servir a la gente no es un impedimento.

Expusieron que estas limitantes no solo afectan la participación de aspirantes al cargo sino también a los votantes, pues se establece en la base séptima, inciso 2 y 3 que solo podrán emitir su voto los 89 titulares, conyugue y descendientes, es decir excluye a pobladores que han comprado algún lote, siendo ya poblador de San Antonio Ebulá, y considerando nosotros que deben tener derecho a decidir quién quieren que sea su autoridad.

Ante ello, pidieron a la autoridad municipal, valore y se amplíe la participación, no solo de los 89 beneficiarios.

“El pueblo está creciendo, eso nos da gusto y creemos debe crecer tomando en cuenta a todas y todos. Pedimos que para el día de la votación estén presentes unidades de la Policía Estatal Preventiva por cualquier conato de violencia propiciado por otros grupos internos o externos”.