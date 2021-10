Por comentarios misóginos un maestro de UAA fue suspendido

No es la primera vez que se sabe de un caso de misoginia en las escuelas, y el día de ayer se difundió un video en donde un maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) de Medicina expresa comentarios desagradables que fueron cuestionados por una estudiante durante la clase.

Esta es solo una probadita de lo que es tener clase con el Dr Gerardo de León Romo, docente de medicina en la UAA, traumatologo y miembro de la junta de gobierno de la universidad. Que asco pic.twitter.com/ulbHgZSWTc — mickey ☻ (@miguelpvillalo) September 29, 2021

Entre los malos comentarios que expresó este maestro están: “Yo no sé… si no saben cocinar, ¿para que se casan? Llega uno con hambre y da coraje que ni tenga cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse”. Por lo que una estudiante lo cuestionó diciendo “¿No sería mejor que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas?”, estos comentarios fueron realizados porque el tema que se estaba analizando era caso de un apuñalamiento.

Últimamente se ha alertado a varios estados del país sobre la violencia de mujeres, ya que los casos de violencia y feminicidios en contra de ellas ha ido en aumento, por lo que los grupos/movimientos sociales alzan la voz para erradicar la violencia contra las mujeres en el país.

Luego de este desagradable incidente, la UAA expidió un comunicado donde externa que no habrá tolerancia ante cualquier forma de violencia. Por lo que aquel maestro involucrado fue suspendido.

Por último, la escuela declaró que “El 29 de septiembre del año en curso, la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en la que se señala a un profesor del Departamento de Medicina por distintos hechos y comentarios en contra de la dignidad de nuestras alumnas y alumnos.

En vista de la naturaleza de las conductas denunciadas y con fundamento en lo establecido en la legislación universitaria, se solicitó a las autoridades del entro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata de dicho docente”. Así también que se continuará con una investigación que se abrió en contra del maestro.