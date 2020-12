Precio de pulpo afectó a “pulperitas”. Solo tres continúan con esta actividad

El aumento en el precio del pulpo afectó a las “pulperitas”, quienes aseguran provocó una caída en sus ventas del 50 por ciento y de las 33 que ofrecen este producto cocido, solo tres o cuatro siguen activas.

-Antes de la ampliación de la temporada de captura se dejó de vender pulpo porque mejoró su precio y ahora debemos adquirirlo más caro y la gente no lo compra.

-De un pulpo chico que vendías a 50, 80 pesos, hoy cuesta 140, 150 pesos y la gente ya no lo compra. Las ventas cayeron en un 50 por ciento, por lo que muchas decidieron suspender su venta.

Dorian Gómez, una de las vendedoras más antiguas, señaló que al concluir la temporada de captura, para comercializar el molusco, deben presentar factura de su compra, presentar el documento del arribo para garantizar su procedencia legal.

-Pero muchos no lo hacen. Si no tienes factura, no hay manera de comprobar de dónde viene, por lo que hoy es el último día de venta; somos 33 venteras, no todas están trabajando porque el precio de pulpo es muy alto.