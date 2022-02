Presidente de la Junta Municipal de Pich despoja de sus tierras a quienes no lo apoyaron

María Morales Chablé, Miguel Ángel Gómez Rodríguez, Esther Medina Cahuich y Raquel Vivas Tec, habitantes de la Junta Municipal de Pich, municipio de Campeche, acusaron al presidente de la Junta, Manuel de Jesús Castillo Tec, de querer despojarlos de sus parcelas, para beneficio mutuo.

Aseguraron su molestia radica en que no los apoyaron durante el proceso electoral pasado, y por ser “morenistas”, por lo que acudieron al Palacio Municipal en busca de apoyo de la Comuna.

-Nos quiere despojar; yo tengo una hectárea en la que he trabajado durante ocho años y que es el sustento de mi familia pero eso a él no le importa porque es priista; lo hace porque no quisimos apoyarlo en el proceso electoral, pero ¡ya ganó!, ahora qué más quiere, señaló Morales Chablé.

Gómez Rodríguez señaló solo cuenta con cinco “mecates”, para trabajar y también se las quiere quitar.

Señalaron requieren el apoyo de la Fiscalía General del Estado, a donde afirmaron ya presentaron la denuncia correspondiente hace unos días, por lo que acudirán nuevamente para pedir se agilice el proceso, porque el presidente de la Junta no entiende de razones, y agregaron el día que se presentaron, el Edil salía de las instalaciones, y algunos funcionarios les dijeron que no los podían atender.

-Pedimos que el Ayuntamiento intervenga también, porque la Junta Municipal de Pich es parte del municipio de Campeche, y no somos los únicos afectados, hay muchos más, pero no nos quieren atender.