“Raro” que MOCI no dé más información del proceso contra diputados: Paul Arce

A más de un mes de haber “expulsado” a tres diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, su coordinador parlamentario, Paul Arce Ontiveros, insistió en que tienen las grabaciones que incriminan a sus compañeros de bancada, pero será el partido naranja el que tiene que demostrarlo.

Incómodo por el tono de la entrevista, indicó “yo no le tengo que presentar nada a la Fiscalía –General de Justicia- “porque primero que nada es el partido”.

-Son las pruebas que tiene el Partido para poder hacer la expulsión de los diputados.

¿Tienen pruebas? Le preguntaron.

-¡Sí, por supuesto!.

¿Por qué no las han presentado?

¿!A quien se las tengo que presentar!? -respondió con enojo y añadió primero tiene que haber un proceso, que se tiene que hacer; a mí no me han notificado la demanda que se hizo, en el momento que me la notifiquen le daré seguimiento, es un proceso legal que, si no ha terminado, no tendría que estar informando.

Dijo entonces que ha preguntado y la respuesta que recibe es que sigue el proceso.

-Es raro, pero se va a hacer, dijo.