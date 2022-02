Nuevos partidos políticos, advertencia para aquellos que no cumplieron a la sociedad

Debe recuperarse el espíritu con el que nacen los partidos políticos, pues es la organización popular, de gente que busca objetivos colectivos para beneficio exclusivamente colectivo; la posible creación de otros, podría ser una advertencia para aquellos que llevan años y no le han cumplido a la sociedad.

Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Comisión de Control Presupuestal y Contable de la LXIV Legislatura local, apuntó los nuevos organismos políticos podrían “desbancarlos”.

-La misma gente, hay diferentes ciclos y hay quien se ilusiona, cree y se esperanza en diferentes proyectos y si éstos no tienen la fuerza para cumplir las expectativas, la gente se volcará a nuevos proyectos, advirtió.

Añadió el Instituto Electoral tendrá que determinar seis nuevos partidos políticos, de aprobar todo el proceso, son o no muchos, lo que tiene que ver con sus pronunciamientos si llaman o no a la austeridad mediante la creación de mecanismos, que no puedan contar con recursos públicos en grandes cantidades porque las necesidades en la población, son muchas.

-El Instituto deberá decir que tal vez, seis partidos políticos pudieran ser muchos para la búsqueda de objetivos específicos y, también tiene que ver el Congreso al establecer los presupuestos necesarios para que trabajen.

Finalmente se pronunció porque no se acepte que de quienes estuvieron al frente de un partido político, pretendan regresar representando y liderando otra Asociación Civil que busca convertirse en partido político.