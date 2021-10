Proyecto del Tren Maya tiene el apoyo de la gente del sureste: López Obrador

El proyecto del Tren Maya en los Estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas tiene la aceptación de la mayoría de su gente, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló quienes promueven amparos son “coyotes” o “líderes naylon” que engañan a la gente, pensando en sacar dinero.

En su conferencia “mañanera”, señaló los adversarios a este proyecto emblemático son los “conservadores” de los que afirmó se oponen a todo “y quisieran que nos fuese mal”.

-Si la gente no quisiera el Tren Maya o no aprobaran, no apoyaran el Tren Maya, estos oportunistas que están en contra de la transformación, tendrían muchas posibilidades para levantar un movimiento de inconformidad.

-Nos lloverían los amparos, no los estoy invocando, afortunadamente solo tenemos dos, porque no deja de haber, sobre todo, “coyotes” que quieren sacar raja, lideres naylon, huizacheros, que van y engañan a la gente pensando que van a sacar dinero, como siempre. Eso ya se terminó –puntualizó.

En compañía de los gobernadores de Campeche, Layda Sansores y sus homólogos de Quintana Roo, Baja California y la Ciudad de México, así como algunos integrantes de su gabinete, López Obrador afirmó la gente de las entidades del sureste están muy conscientes y apoyan la construcción del Tren Maya porque “es una gran obra”, que genera mucho trabajo para sus habitantes.

Destacó Campeche nunca había recibido 40 mil millones de pesos de inversión pública federal en una sola obra.

Apuntó habría que desenmascarar esos intereses sobre el proyecto pues son grupos que tienen que ver con una forma que encontraron de trabajar, al tiempo que indicó hay grupos ambientalistas que recibían dinero de la Embajada de EEUU, a lo que aún no da respuesta el vecino país del norte.

Finalmente, señaló la gente entiende que se requiere cambiar, brindan su confianza, su apoyo pues saben que se protege la naturaleza, e indicó en los manifiestos en contra, había firmantes que ni siquiera conocen el Sureste ni saben dónde queda Xpujil.