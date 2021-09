Reaparece Laura Bozzo, pero suspende sus redes sociales

El mundo del espectáculo se ha visto involucrado en problemas legales y financieros en las últimas semanas, famosos como Inés Gómez Mont y Gloria Trevi, sin embargo, ahora se trata de Laura Bozzo.

La Fiscalía General de la República, acusó a la peruana Laura Bozzo de un presunto delito de defraudación fiscal; cabe mencionar que principios de septiembre, la conductora fue fotografiada en Acapulco comiendo en un restaurante.

Cabe mencionar que el pasado 11 de agosto del presente año, Laura Bozzo tenía una acusación de ir a presión preventiva por deber una cantidad aproximada de 15 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Luego de haber sido fotografiada en Acapulco, no se supo nada más de la peruana, sin embargo, el 21 de septiembre reapareció vía Twitter, en donde respondía comentarios de sus seguidores, pero desaparecieron luego de unos minutos.

En uno de los Tuits se lee lo siguiente:

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo”.

— Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021