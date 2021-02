Red Bull presenta autos que conducirán Checo Pérez y Max Verstappen

Se presentó en sociedad el RB16B, el nuevo coche de Red Bull Racing para la temporada de Fórmula 1 2021, antes de que dé sus primeros pasos en la pista, monoplazas que serán pilotados por el mexicano Sergio Pérez y el belga Max Verstappen en el próximo campeonato mundial de automovilismo que inicia en marzo próximo.

El final de la pretemporada está cada vez más cerca. Hoy se dio un importante paso de cara al comienzo de la acción en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 2021, con la presentación del monoplaza para la temporada 2021, el RB16B.

La presentación del bólido se hizo antes de que Checo y Max rueden con él en el circuito de Silverstone durante un día que estará dedicado a filmar el auto, como parte de la preparación del equipo para la temporada 2021 de Fórmula 1.

A primera vista parece que el coche no cambió mucho a lo largo del invierno. La congelación del reglamento hasta 2022 significa que hay bastantes cosas que no se han modificado para este año, pero eso no quiere decir que el equipo de ingenieros haya estado de brazos cruzados durante los meses más fríos del año.

Más bien todo lo contrario, porque bajo la carrocería el RB16B esconde multitud de cambios que le permitirán seguir siendo uno de los mejores coches de la F1, apunta Red Bull en su sitio oficial.

“Por supuesto, una de las mayores novedades de 2021 es el propulsor. Honda, para su última temporada en la F1, ha preparado una nueva unidad de potencia. La bestia ha sido puesta al día y tanto Max como Sergio tuvieron la oportunidad de probarla este día”, anota.

“Ahora que el nuevo RB16B ha sido presentado, la temporada 2021 está cada vez más cerca. Queda poco más de dos semanas para el test invernal y algo más de un mes para que el bólido de Red Bull Racing se mida frente a los rivales en el Bahrain International Circuit (BIC)”, finalizó.