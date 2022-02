Reforma Energética y Revocación de Mandato, prioridades de MORENA: Erick Reyes

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) está completamente alineado al espíritu y líneas de trabajo del Gobierno Federal, con honradez y honestidad, por lo que el partido Morena tiene tres encomiendas en Campeche entre las que destacan la difusión de la Reforma Eléctrica y la Revocación de Mandato, por lo que a partir del 5 de febrero iniciará un fuerte despliegue y convocar a la población a participar el 10 de abril en este ejercicio popular.

Erick Reyes León, presidente estatal del partido guinda, dio a conocer lo anterior y dejó en claro que los diputados no pueden difundir la Revocación para pedir el apoyo a favor o negativa, pero sí difundir la participación ciudadana.

-Vamos a difundir este ejercicio de Revocación de Mandato por todo el Estado; la Gobernadora, el Presidente, podemos difundir la participación democrática y es importante la gente empiece a ejercer su derecho al voto en esta segunda consulta popular.

Agregó que como parte de los tres ejercicios principales que tiene ese instituto político es crear los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Indicó posteriormente se trabajará en la renovación de la directiva de Morena, al tiempo que afirmó el partido llegará unido y transformado, sólido a la renovación.

-MORENA solo hay uno, no existen las “tribus” o las “alas” en MORENA, ni a nivel nacional ni a nivel estatal; en Campeche la líder se llama Layda Sansores y a nivel federal, Andrés Manuel López Obrador –precisó.

-No queremos un ala de derecha, centro o izquierda porque no abona a la unidad, sino a la división y no queremos que en Campeche existan divisiones que afecten a la población.