Afirma Paul Arce que tienen audio o video para defenderse de acusaciones

Luego de admitir que “el que acusa está obligado a probar”, Paul Arce Ontiveros, coordinador de la bancada de MOCI en el Congreso local, dijo es posible tengan las pruebas con un audio o video con el que se puedan “defender” de la denuncia interpuesta en contra suya y del dirigente estatal de ese partido político.

Dijo contestarán la demanda y seguirán el procedimiento, legal.

¿Tienen pruebas?

-No te voy a decir nada ahorita sobre las pruebas, pero podría ser que luego podamos sacar algo, si “él” nos lo dijo en algún momento podría ser que tengamos las pruebas, un video, un audio que podamos defendernos, sacarlo, pero hasta que no nos den la carpeta o entreguen la demanda, no lo podemos poner.

Dijo no importa si los diputados Francisco Pérez Mendoza, Abigail Gutiérrez Morales y Elías Baeza aKé, salen del grupo parlamentario y “reviró” las acusaciones en su contra, al pedir le comprueben que se ha enriquecido, tiene yate, motos, cuatrimotos y una casa en el poblado de Chiná, pues afirmó no vive ahí.

Añadió que la acusación, en lugar de reforzar su postura, pone una cortina de humo con acusaciones “sin argumentos”, al tiempo que dijo presentó su declaración “3 de 3”.

Por otra parte, sobre la expulsión, dijo ya inició el procedimiento a nivel central y será MOCI el que notifique al Congreso del Estado.