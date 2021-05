Revelan carta de Estados Unidos sobre investigación contra Cabeza de Vaca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló la carta del gobierno de Estados Unidos en la que se solicita información del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presunto lavado de dinero.

AMLO rechazó una supuesta persecución política contra el mandatario.

“Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía General que es independiente, autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina; también, como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera”, declaró.

La carta fue dirigida a Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y detalla que el FBI realiza una “investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativos, los cuales se cree están involucrados en la lavado internacional de activos.