Enrique Guzmán reveló que usa guardaespaldas tras acusación de Frida Sofía

Enrique Guzmán reveló en el programa Ventaneando que ahora cada vez que sale a la calle lo hace en compañía de gente armada, esto tras las acusaciones de violencia sexual que hizo su nieta Frida Sofía.

“Hay peligro. Pablo es Pablo, y es capaz de que, creyéndole a la niña, de agredirme lógicamente, o no. Pero mientras tanto, la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida y no salgo a la calle si no voy con gente armada. Tendré que defenderme, defender mi casa y defender mi honor a como dé lugar”, expuso.

Indicó que ahora está tan desencantado por la actitud de la hija unigénita de Alejandra Guzmán que prefiere ya no volverla a ver ni saber nada de ella.

Cabe destacar que Enrique Guzmán interpuso una denuncia contra su nieta por Violencia familiar, y contra el comunicador Gustavo Adolfo Infante, de quien asegura fue víctima de discriminación y lo acusó por incitar al odio público en su contra.