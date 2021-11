Rusia pone en peligro a astronautas de la Estación Espacial Internacional tras prueba militar

El Departamento de Estados Unidos señaló a Rusia de haber actuado de forma poco ética. Pues a causa de una prueba militar con un misil-antisatélite ha puesto en riesgo a los cosmonautas que habitan en la Estación Espacial Internacional, por la basura espacial que genera.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha creado una cantidad de más de 1,500 restos espaciales y cientos de miles más pequeños aún. Esto aumenta de manera significativa el riesgo de los siete astronautas que se encuentran en el interior.

Esta acción ha creado algo de tensión entre las capitales de Moscú y Washington, sin mencionar que una inconformidad anterior fue la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania, donde ahí se encuentran cerca de 90,000 soldados rusos, informó el gobierno ucraniano.

Debris generated by the dangerous Russian ASAT test caused ISS astronauts and cosmonauts to undertake emergency procedures for safety.

It's unthinkable that Russia would endanger not only intl partner astronauts on the ISS but also their own cosmonauts. https://t.co/8VKJxon9mW

— Bill Nelson (@SenBillNelson) November 15, 2021